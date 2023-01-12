Водителя погрузчика, засыпавшего ребенка снегом, задержали в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Водителя погрузчика, засыпавшего ребенка снегом в Ленинградской области, задержали,сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

Инцидент произошел 11 января. В городе Гатчине во время проведения работ коммунальщик засыпал ребенка снегом. Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Следствие установило, что на площади Станислава Богданова во время проведения работ по уборке снега водитель погрузчика намеренно засыпал детей снегом. В ведомстве отметили, что мужчина хотел специально причинить вред детям, неоднократно сдвигая снег в их сторону.

"В результате малолетняя девочка не смогла выбраться самостоятельно из-под снежных масс, но очевидцы откопали ребенка из-под снега с помощью лопат", – сообщили в ведомстве.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов допрашивают водителя. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие подготовило ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее отец засыпанного снегом ребенка рассказал подробности произошедшего. Мужчина пояснил, что домой ребенок вернулся заплаканным и сильно испуганным. Кроме того, он пожаловался на боль в спине.

Водитель снегоуборочной техники засыпал снегом ребенка в Ленинградской области

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