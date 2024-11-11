11 ноября, 16:18Происшествия
Два человека погибли при пожаре на юго-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Два человека погибли при пожаре на юго-востоке Москвы, сообщает столичное управление МЧС РФ в своем телеграм-канале.
ЧП произошло на открытой площадке на Душинской улице, там загорелся мусор. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар на площади в 10 "квадратов". Там сотрудники МЧС обнаружили тела двоих человек без признаков жизни. Других подробностей инцидента не приводится.
В свою очередь, прокуратура Москвы в своем телеграм-канале заявила, что установление всех обстоятельств ЧП, а также ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле ведомства.
Ранее возгорание произошло в административном здании на западе Москвы. В результате огонь удалось ликвидировать на площади в 200 квадратных метров. В результате никто не пострадал.
До этого на Варшавском шоссе в столице загорелся мебельный магазин. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, но сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар.
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