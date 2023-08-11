В Калужской области сняли режим "Ковер", ограничивающий полеты

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Действие режима "Ковер", ограничивающего полеты гражданских самолетов, отменено в Калужской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Международного аэропорта Калуга.

Ранее стало известно, что воздушное пространство над Калугой закрыто. Источник в авиавластях рассказал, что ограничения были введены из-за угрозы атаки беспилотников.

Столичный аэропорт Внуково также вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть их перенаправили в другие аэропорты Московского авиационного узла. Авиаузел уже начал работу в штатном режиме.

Сергей Собянин сообщил о попытке пролета на Москву одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. Мэр добавил, что обломки БПЛА упали в районе Карамышевской набережной. В результате ЧП никто не пострадал. Кроме того, нет серьезных разрушений.

Накануне Собянин сообщил, что ночью силами ПВО были сбиты два ударных беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Мэр уточнил, что один из них был сбит в Калужской области, а другой – в районе ЦКАД.

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