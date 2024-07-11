Уголовное дело заведено после ДТП в Дагестане

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Уголовное дело завели после аварии с участием пассажирской "ГАЗели" в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

По информации ведомства, дело возбудили на водителя "Приоры", по вине которого произошло ДТП. Дело завели по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортом".

ДТП произошло 11 июля. Водитель "Лады Приоры" выехал на встречную полосу на 961-м километре автодороги федерального значения "Кавказ" и столкнулся с "ГАЗелью". После аварии в медучреждении умер пятилетний ребенок.

В настоящий момент после ДТП госпитализированы 14 пострадавших, трое из которых дети, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Состояние одного из пострадавших взрослых врачи оценивают как тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести, добавлял он.