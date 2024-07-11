Минздрав РФ сообщил, что после ДТП в Дагестане госпитализированы 14 человек

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В настоящий момент после ДТП, которое произошло в Дербентском районе Дагестана, госпитализированы 14 пострадавших, трое из которых дети, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Состояние одного из пострадавших взрослых врачи оценивают как тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести", – цитирует помощника главы ведомства ТАСС.

Кузнецов также уточнил, что двоим пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно.

Авария произошла 11 июля. По предварительным данным, водитель "Лады Приоры" выехал на встречную полосу на 961-м километре автодороги федерального значения "Кавказ" и врезался в "ГАЗель". После произошедшего в больнице скончался пятилетний ребенок.

Представители центральной городской больницы Дербента сообщали, что после ДТП в приемный покой поступили 15 взрослых и двое детей 15 и 16 лет.