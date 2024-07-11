Число пострадавших в ДТП с "ГАЗелью" в Дагестане выросло до 17

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Двое детей и 15 взрослых поступили в центральную городскую больницу Дербента после аварии с пассажирской "ГАЗелью". Об этом РИА Новости заявили в медучреждении.

В приемном покое больницы уточнили, что двум детям от 15 до 16 лет.

О ДТП в Дагестане стало известно 11 июля. Предварительно, авария произошла на 961-м километре трассы "Кавказ". В МВД республики уточнили, что водитель "Лады Приоры" выехал на встречную полосу и столкнулся с "ГАЗелью". Также руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева сообщила, что после ДТП в больнице скончался пятилетний ребенок.

До этого два человека погибли и еще двое пострадали в результате аварии с участием четырех автомобилей в Люберцах. ДТП случилось на 25-м километре трассы М-5 "Урал" в сторону Москвы. Как рассказали правоохранители, "ГАЗель" остановилась на дороге из-за поломки, затем в нее врезался водитель грузовика "МАЗ", из-за чего "ГАЗель" от удара выбросило на недавно прибывший патрульный автомобиль. Далее грузовик продолжил движение и по инерции врезался в еще одну машину.