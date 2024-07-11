11 июля, 16:49Происшествия
Пожар в жилом доме в Подольске локализован на площади около 1 тысячи кв метров
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Пожар в жилом многоквартирном доме в подмосковном Подольске локализован на площади 935 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.
Остановить распространение огня удалось в 16:38.
Крыша жилого дома, расположенного на улице Веллинга в центре подмосковного Подольска, загорелась днем 11 июля. Все жильцы уже эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал.
Сейчас на месте инцидента развернут оперативный штаб, где волонтеры раздают воду, а также организовано питание. Вопрос о временном размещении жителей, чьи квартиры пострадали, прорабатывается властями. Прокуратура Подмосковья уже проводит проверку по факту пожара.
По предварительным данным, причиной возгорания послужила неисправность или короткое замыкание кондиционера.
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