Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 16:44

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: неисправность кондиционера могла стать причиной пожара в Подольске

Неисправность кондиционера могла стать причиной пожара в Подольске

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Неисправность или короткое замыкание кондиционера послужило причиной возгорания в жилом доме в подмосковном Подольске. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Крыша жилого дома, расположенного на улице Веллинга в центре Подольска, загорелась днем 11 июля. Все жильцы уже эвакуированы. В результате произошедшего никто не пострадал, добавил глава городского округа Григорий Артамонов.

Сейчас на месте инцидента развернут оперативный штаб, где волонтеры раздают воду, а также организовано питание. Вопрос о временном размещении жителей, чьи квартиры пострадали, прорабатывается властями. Прокуратура Подмосковья уже проводит проверку по факту пожара.

Открытое горение на крыше цеха в Химках ликвидировано

Читайте также


происшествияпожар
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика