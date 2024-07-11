ТАСС: неисправность кондиционера могла стать причиной пожара в Подольске

11 июля, 16:44Происшествия
Фото: телеграм-канал "Подъём"
Неисправность или короткое замыкание кондиционера послужило причиной возгорания в жилом доме в подмосковном Подольске. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Крыша жилого дома, расположенного на улице Веллинга в центре Подольска, загорелась днем 11 июля. Все жильцы уже эвакуированы. В результате произошедшего никто не пострадал, добавил глава городского округа Григорий Артамонов.
Сейчас на месте инцидента развернут оперативный штаб, где волонтеры раздают воду, а также организовано питание. Вопрос о временном размещении жителей, чьи квартиры пострадали, прорабатывается властями. Прокуратура Подмосковья уже проводит проверку по факту пожара.
Открытое горение на крыше цеха в Химках ликвидировано