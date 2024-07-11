Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Іван Федоров / Запорізька обл / Запорiжжя"

Объекты критической инфраструктуры Запорожской области получили повреждения в результате взрывов, произошедших в четверг, 11 июля, сообщил глава украинской областной государственной администрации Иван Федоров.

"Сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", – приводит сайт "Комсомольской правды" цитату из его публикации в телеграм-канале.

При этом Федоров не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.

Накануне в результате взрывов пострадала портовая инфраструктура, находящаяся в Одесском районе. Повреждения были нанесены складским помещениям и грузовому автотранспорту.

Спустя некоторое время координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в порту Черноморска в Одесской области был поражен секретный склад ВСУ, где находились британские наемники. Он также напомнил, что на прошлой неделе порт тоже подвергался атаке, но в этот раз взрыв произошел с большой детонацией и ощущался в Одессе.