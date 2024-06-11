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11 июня, 13:36

Происшествия

Лидер Малави подтвердил гибель вице-президента в авиакатастрофе

Фото: х.com/malawi24

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщил президент страны Лазарус Чаквера во время своего обращения к нации. Трансляция его речи велась на портале time360.

Он заявил, что спасатели нашли самолет Чилима, который был полностью разрушен. В связи с этим был сделан вывод: все, кто были на борту воздушного судна, включая вице-президента, погибли.

Информация о смерти Чилима появилась 11 июня. В СМИ предположили, что он вместе с девятью сопровождающими его лицами погиб при крушении самолета.

В Минобороны Малави уточнили, что маршрут авиалайнера перестал отслеживаться еще утром в понедельник, 10 июня. В связи с произошедшим президент страны Чаквера отменил запланированную поездку на Багамские острова.

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