Лидер Малави подтвердил гибель вице-президента в авиакатастрофе

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Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщил президент страны Лазарус Чаквера во время своего обращения к нации. Трансляция его речи велась на портале time360.

Он заявил, что спасатели нашли самолет Чилима, который был полностью разрушен. В связи с этим был сделан вывод: все, кто были на борту воздушного судна, включая вице-президента, погибли.

Информация о смерти Чилима появилась 11 июня. В СМИ предположили, что он вместе с девятью сопровождающими его лицами погиб при крушении самолета.

В Минобороны Малави уточнили, что маршрут авиалайнера перестал отслеживаться еще утром в понедельник, 10 июня. В связи с произошедшим президент страны Чаквера отменил запланированную поездку на Багамские острова.

