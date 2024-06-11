В Сети появились кадры с места крушения самолета вице-президента Малави

Фото: x.com/Malawi24

В Сети появились кадры, предположительно, с места крушения самолета вице-президента Малави Саулоса Чилимы. На фотографиях можно заметить обломки борта и военнослужащих, осматривающих место происшествия. Также видно, что сам лайнер находится на холме.

Как сообщает издание Malawi24 со ссылкой на полетную документацию, помимо восьмерых пассажиров рейса, на борту находилась и бывшая первая леди Малави Патрисия Мулузи. С 1999 года она была замужем за президентом Малави Бакиле Мулузи, который возглавлял страну с 1994 по 2004 год.

О смерти вице-президента Малави Чилима СМИ заявили 11 июня. По данным журналистов, он и девять сопровождающих его лиц погибли при крушении самолета.

По данным Минобороны Малави, маршрут авиалайнера перестал отслеживаться утром в понедельник, 10 июня. В связи с произошедшим президент страны Лазарус Чаквера отменил запланированную поездку на Багамские острова.

