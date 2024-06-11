РИА Новости: разбившийся в Северной Осетии Су-34 участвовал в СВО и операциях в Сирии

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Разбившийся на территории Северной Осетии многофункциональный фронтовой бомбардировщик Су-34 неоднократно принимал участие в нанесении ударов по позициям боевиков в Сирии, а также использовался в рамках СВО. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя оперативных служб.

Собеседник агентства также отметил, что, по предварительной информации, разбившийся самолет поднялся в воздух с аэродрома в Моздоке.

Ранее сообщалось , что самолет российских Воздушно-космических сил разбился в горной местности. В министерстве обороны России уточнили, что в этот момент бомбардировщик выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

В результате произошедшего члены экипажа самолета погибли. В качестве предварительной причины авиакатастрофы эксперты назвали техническую неисправность.

Кроме того, глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что после инцидента не было зафиксировано разрушений на земле. Также, по его словам, никто из представителей населения не пострадал.

