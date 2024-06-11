ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в сотрудничестве с СБУ

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Сотрудники УФСБ РФ по Камчатскому краю задержали местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, после начала спецоперации мужчина установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Он отправлял туда различные данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также планировал передать сведения о местах дислокации российских воинских частей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством либо иностранной организацией. Его заключили под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ выдворили за пределы РФ с запретом на въезд жителя Бердянска Запорожской области, который передавал Украине сведения о солдатах ВС РФ в регионе.

До этого в Москве задержали гражданина Франции, который подозревается в сборе сведений в области военной деятельности РФ. Следователи возбудили уголовное дело.