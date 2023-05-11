Прокуратура Милана начала расследование по факту взрыва в центре города

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Прокуратура Милана организовала расследование по факту взрыва баллонов с кислородом в центре города. Расследование было начато по статье "Совершение по неосмотрительности действий, приведших к непоправимому урону", сообщает агентство ANSA.

"Взрыв был разрушительным, было уничтожено много автомобилей и мопедов, здания получили повреждения", – подчеркнула помощник прокурора Тициана Сичильяно.

По информации издания, взрыв повредил 6 квартир, 10 автомобилей и 5 мотоциклов. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, однако его жизни ничего не угрожает.

Взрыв прогремел днем 11 мая в одном из центральных районов Милана. В результате загорелись несколько припаркованных машин. Над территорией ЧП поднялись черные клубы дыма.

СМИ сообщали, что в результате взрыва пострадали по меньшей мере четыре человека. Пожарным удалось потушить огонь, возникший после взрыва. Жителей соседних домов эвакуировали. Также эвакуацию провели в расположенной неподалеку школе.

Несколько автомобилей сгорели после взрыва в Милане