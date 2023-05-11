Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны ВС Азербайджана

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Подразделения Вооруженных сил Азербайджана утром 11 мая открыли огонь по армянским позициям, которые располагаются в направлении села Сотк Гехаркуникской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Уточняется, что огонь велся из артиллерийских и минометных средств. Два человека с армянской стороны получили различные ранения.

"Подразделения Вооруженных сил Республики Армения предпринимают соответствующие оборонно-превентивные меры", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что трое азербайджанских военных подорвались на мине в Нагорном Карабахе. Инцидент произошел в момент, когда военные находились в грузовом автомобиле. Они перевозили обеспечение для Вооруженных сил Азербайджана.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.