В Климовском районе Брянской области подорвали опору ЛЭП

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В Климовском районе Брянской области в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте уже работают оперативные службы. В ближайшее время все электроснабжение переведут на резервную линию. Она будет подавать электричество до тех пор, пока не восстановят повреждения.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Спецслужбы задержали мужчину 1967 года рождения, который прибыл в российский регион из Киева транзитом через Эстонию по заданию СБУ.

Ситуация в приграничных с Украиной регионах РФ осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Брянской области в результате взрыва были повреждены железнодорожные пути

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