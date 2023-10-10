Спасшийся от ХАМАС участник фестиваля рассказал, какую ошибку допустили люди

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Многие участники фестиваля техно-музыки Nature Party в Израиле при нападении палестинского движения ХАМАС начали собирать палатки, с которыми приехали, тем самым совершив ошибку. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на спасшегося от расстрела Дмитрия.

По его мнению, из-за этого многие не успели покинуть фестиваль. Сам он во время случившегося выехал на машине на главную дорогу, где встретил полицейского, который сказал ему ехать в обратную сторону.

"Внезапно в поле появился белый джип, из которого начали палить в сторону дороги. Все водители кинулись врассыпную", – отметил мужчина.

Дмитрий добавил, что смог добраться до кибуца, где спрятался в доме у незнакомого дедушки, затем его и других людей переселили в общественное здание.

По словам собеседника издания, к ним зашел человек и сказал, что они окружены со всех сторон, рядом с ними захваченный кибуц, до которого около 700 метров. Дмитрий добавил, что участники фестиваля продумывали, куда бежать, но через 4 часа подъехала армия ЦАХАЛ. Еще через несколько часов, по его словам, военные сказали, что можно уехать через город Нетивот.

Через 1,5 часа он доехал до дома. Сейчас мужчина в безопасности, дома в Тель-Авиве.

Между тем политолог и эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов сказал, что мир разделится из-за Украины и Израиля, передает радио КП. Он объяснил, что деление будет происходить на "свой-чужой".

Первое подобное деление, считает специалист, произошло по спецоперации, второе будет по палестино-израильскому конфликту. Высоким является риск того, что война охватит весь регион, добавил он.

"С другой стороны – идет торг с выходом на дипломатическое урегулирование ситуации. Пока события развиваются по типичному сценарию", – заключил эксперт.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Около 900 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказалось два гражданина России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

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