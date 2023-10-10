Армия Израиля заявила о контроле южной границы с сектором Газа

Фото: AP Photo/Fatima Shbair

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула под свой контроль населенные пункты на южной границе с сектором Газа. Об этом сообщает телеканал i24 со ссылкой на представителя армии.

По информации СМИ, в ночь на 10 октября проникновений на южном участке не зафиксировано. Также армия Израиля рассказала, что предпримет меры по обеспечению безопасности вдоль забора на границе с сектором Газа.

Кроме того, ЦАХАЛ нанесла более 200 ударов за ночь по целям ХАМАС и "Исламского джихада" (признана террористической и запрещена в России) в секторе Газа.

"Ночью десятки истребителей атаковали более 200 целей в окрестностях Рималя и Хан-Юниса", – сказано в сообщении пресс-службы армии Израиля.

По словам израильских военных, Рималя и Хан-Юниса используются как террористические хабы, так как огромное количество терактов запускалось именно из этих двух районов.

Также, как сообщает пресс-служба, авиация поразила склад с оружием ХАМАС в мечети, командный центр радикального палестинского движения в другой мечети и несколько оперативных квартир боевиков, а также инфраструктуру, использовавшуюся высокопоставленным членом организации. Более того, ВВС нанесли удар по террористической инфраструктуре "Исламского джихада".

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Около 900 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказался один гражданин России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке