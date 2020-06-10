При просадке опоры автомобильного моста в ТиНАО никто не пострадал

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В результате просадки опоры автомобильного моста через реку Незнайку в ТиНАО обошлось без пострадавших. Такие данные привели в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"Сегодня в 18:00 в деревне Большое Покровское предварительно произошла просадка опоры моста через реку Незнайку. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что мост в ТиНАО обрушился из-за сильных дождей, которые подтопили опоры строения.

Аналогичная ситуация произошла в пригороде Мурманска. Там рухнул железнодорожный мост. Инцидент возник в результате вылета опоры, которая не выдержала интенсивных потоков воды.