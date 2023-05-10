Уголовное дело возбудили после гибели людей при пожаре на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Касатина Мария

По факту гибели людей при пожаре в многоквартирном доме на северо-востоке Москвы возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел утром 10 мая на Северодвинской улице. В многоквартирном доме на 13-м этаже загорелась одна из квартир.

"После ликвидации возгорания в квартире обнаружено тело мужчины. На прилегающей территории дома обнаружено тело еще одного мужчины с травмами, характерными при падении с большой высоты, еще одно тело мужчины обнаружено на первом этаже дома", – говорится в сообщении.

Второму мужчине оказали медицинскую помощь, однако впоследствии он скончался. По факту произошедшего возбудили дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Для выяснения обстоятельств назначили ряд экспертиз.

До этого пожар произошел в административном здании с магазином и автосервисом на Ереванской улице в Москве. Находящиеся в здании в момент происшествия были эвакуированы. В результате ЧП никто не пострадал.



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