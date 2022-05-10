Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

02:34

Подозреваемый в убийстве президента Гаити был экстрадирован в США

происшествияза рубежом

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Джона Жоэля Жозефа, подозреваемого в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле прошлого года, экстрадировали в США. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

Уточняется, что в понедельник, 9 мая, Жозеф предстал перед судом в Майами. Его обвиняют в заговоре с целью совершения убийства или похищения за пределами Штатов и предоставлении материальной поддержки, приведшей к смерти.

"Гражданин Гаити был экстрадирован из Ямайки в США в пятницу для предъявления ему обвинений в южном судебном округе Флориды в связи с его предполагаемым участием в убийстве бывшего президента Гаити", – говорится в заявлении.

В случае признания Жозефа виновным, ему грозит пожизненное заключение. Подозреваемый является экс-сенатором от оппозиции в Гаити. Он был найден в маленьком поселке на Ямайке, где проживал с семьей под чужими именами. Политик является предполагаемым финансовым распорядителем операции, который также координировал встречи с киллерами.

В июле 2021 года группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. В результате огнестрельного ранения глава государства скончался. Позднее стало известно, что в состав группы нападавших входили 26 наемников. Часть из них была ликвидирована.

Полиция задержала предполагаемых убийц президента Гаити

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать