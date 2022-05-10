Подозреваемый в убийстве президента Гаити был экстрадирован в США

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Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Джона Жоэля Жозефа, подозреваемого в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле прошлого года, экстрадировали в США. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.
Уточняется, что в понедельник, 9 мая, Жозеф предстал перед судом в Майами. Его обвиняют в заговоре с целью совершения убийства или похищения за пределами Штатов и предоставлении материальной поддержки, приведшей к смерти.
"Гражданин Гаити был экстрадирован из Ямайки в США в пятницу для предъявления ему обвинений в южном судебном округе Флориды в связи с его предполагаемым участием в убийстве бывшего президента Гаити", – говорится в заявлении.
В случае признания Жозефа виновным, ему грозит пожизненное заключение. Подозреваемый является экс-сенатором от оппозиции в Гаити. Он был найден в маленьком поселке на Ямайке, где проживал с семьей под чужими именами. Политик является предполагаемым финансовым распорядителем операции, который также координировал встречи с киллерами.
В июле 2021 года группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. В результате огнестрельного ранения глава государства скончался. Позднее стало известно, что в состав группы нападавших входили 26 наемников. Часть из них была ликвидирована.
Полиция задержала предполагаемых убийц президента Гаити
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