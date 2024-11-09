Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске попал на видео

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Следственный комитет опубликовал видео с моментом взрыва газа в жилом доме в Пятигорске.

На кадрах видны первые этажи дома. После резкого хлопка из одного из подъездов начинает валить дым.

О ЧП в жилом доме в Пятигорске стало известно 9 ноября. Представители МЧС выяснили, что хлопок газа, за которым последовал пожар, произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже. В результате случившегося погиб один человек, еще трое пострадали.

Спасатели эвакуировали из дома 10 человек, а затем потушили пожар. Огонь распространился на 50 квадратных метров. В результате пострадали 22 квартиры, 7 нежилых помещений и 9 автомобилей.

После взрыва в Пятигорске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Под контролем и при участии сотрудников МЧС допустили жителей в квартиры, чтобы они могли забрать необходимые вещи и документы. Специализированная лаборатория проведет обследование конструктивов дома для оценки безопасности проживания в нем. Кроме того, были сформированы места для временного размещения жителей.