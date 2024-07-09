Спасатели ликвидируют возгорания после падения обломков БПЛА в Астраханской области

Фото: телеграм-канал "Ахтубинск Знает"

Локальные возгорания, вызванные падением обломков украинских беспилотников, ликвидируются в Астраханской области. Об этом глава региона Игорь Бабушкин написал в своем телеграм-канале.

Глава Астраханской области отметил, что под его руководством действует оперативный штаб. Все специальные службы работают в усиленном режиме.

Также российские силы ПВО с 08:20 до 10:30 уничтожили три дрона ВСУ над Астраханской областью и один – над Белгородской. По информации Минобороны России, БПЛА были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотников совершили попытку атаки севера Астраханской области утром 9 июля. Нападение было успешно отражено, пострадавших нет.

Позже в Астрахани ввели ограничения на прилеты и вылеты самолетов из аэропорта после атаки БПЛА на регион. Спустя время воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.