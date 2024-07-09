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Несколько БПЛА уничтожены над Воронежской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Несколько беспилотников сбили силы ПВО РФ над территорией Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале.
"Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа", – написал он.
Гусев подчеркнул, что согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Он напомнил, что режим опасности атаки беспилотников все еще действует в регионе.
В ночь на 7 июля силы ПВО ликвидировали несколько украинских дронов над Воронежской областью. При падении обломков произошел пожар на одном из складов, а в Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.
Власти региона ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района. В результате одного из взрывов также загорелась хозпостройка жилого дома, но возгорание удалось потушить.
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