14:58
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Второе уголовное дело возбуждено после пожара в частном доме престарелых в Москве. Об этом сообщает представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"В ходе расследования уголовного дела по факту пожара дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц"), – говорится в сообщении.
По данным следствия, руководство и сотрудники частного дома престарелых не обеспечили необходимые условия для проживания и не получили в полном объеме документы на предоставление услуг пожилым гражданам.
Пожар в доме престарелых на западе Москвы случился 8 апреля поздно вечером по адресу: 3-я Мякининская улица, дом 12. В результате происшествия четыре человека погибли, 10 пострадали. 50 человек вызволили из горящего здания в ходе спасательных работ.
В СК приоритетной версией ЧП считают неисправности в работе электропроводки и котла отопления. Однако следователи продолжают рассматривать и иные возможные причины возникновения пожара.
В частности, существовала версия, согласно которой очаг возгорания появился после взрыва паров топлива в котельной на цокольном этаже.
При пожаре в частном доме престарелых погибли 4 человека
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