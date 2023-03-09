Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Чите выросло до трех

Фото: vk.com/iliveinzab

Количество пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Антипихе в Чите выросло до трех. Об этом сообщается в телеграм-канале региональных властей.

"На данный момент при взрыве газа в Антипихе пострадали три человека, в том числе один ребенок", – говорится в сообщении.

Получившие ранения и травмы были госпитализированы в городскую клиническую больницу № 1.

Согласно информации экстренных служб, причиной происшествия в многоквартирном жилом доме стала разгерметизация газового баллона. В результате взрыва обрушились два этажа дома, повреждения получили не менее пяти квартир.

По последним данным, из-под завалов удалось спасти 12 человек, двое из которых – дети. Спасательные работы на месте ЧП продолжаются.



Два этажа жилого дома разрушены взрывом в Забайкалье – МЧС

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