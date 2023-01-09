Пассажир рассказал о полете на Ан-2 во время разгерметизации салона

Фото: vk.com/Авиация Сибири и Дальнего Востока

Пассажир Сергей Лидрик рассказал о полете на Ан-2 во время разгерметизации салона, сообщает РЕН ТВ.

В Ненецком автономном округе (НАО) из-за обледенения совершил жесткую посадку самолет Ан-2 с пассажирами на борту.

Один из пассажиров Сергей Лидрик рассказал, что при разгерметизации салона мужчину, сидевшего в хвосте салона, чуть не сдуло. По его словам, уже через десять минут после взлета в самолете был слышен резкий хлопок.

"С меня капюшон сдуло. В самолете было человек 25, наверное. С людей шапки посдувало. Сзади женщина сидела, она была в белой меховой шапке. С нее шапку прямо сразу – туда, на улицу. В конце сидел мужчина, его самого чуть не сдуло. Он был уже не пристегнутый, отстегнулся. Чуть не вылетел", – сказал пассажир.

Лидрик отметил, что больше всего были напуганы женщины. Некоторые люди переживали из-за утери багажа, который вылетел при разгерметизации. Пассажир уточнил, что в салоне самолета стала резко опускаться температура воздуха, ведь в Якутске на тот момент было -35...-38 градусов, а за бортом – еще ниже.

"Около трех минут самолет летел без снижения высоты, потом вышел пилот, он осмотрел салон и увидел дыру", – рассказал Лидрик.

Пассажир отметил, что после самолет начал снижаться. Лидрик добавил, что в аэропорту пассажирам дали успокоительное и сообщили о возвращении денежных средств.

Ранее сообщалось, что следователи в Якутии организовали проверку из-за разгерметизации салона пассажирского самолета Ан-26, следовавшего по маршруту Маган – Магадан. Известно, что после взлета у самолета сорвало замки и часть креплений грузового люка, что привело к его неполному открытию. В результате часть багажа вылетела из самолета. Командиром воздушного судна было принято решение вернуться в аэропорт вылета в селе Маган.

Спасатели начали эвакуацию пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в НАО

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