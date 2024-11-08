Землетрясение магнитудой 5 произошло на востоке Турции

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Землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировали в провинции Элязыг на востоке Турции. Об этом сообщается на сайте правительственного управления по чрезвычайным ситуациям AFAD.

Очаг залегал на глубине 16 километров. Толчки от землетрясения ощущались в соседних провинциях. В настоящее время о пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Кроме того, землетрясение привело к панике в некоторых районах. По данным ведомства, жители выбегали из помещений.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Турции. 16 октября его зафиксировали в 46 километрах к востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 9 километров.

В результате землетрясения частично обрушились три здания. На горячую линию экстренной помощи поступило 374 звонка и сообщения, из которых 341 уведомительное о ситуации. Еще 33 звонивших просили о помощи.

