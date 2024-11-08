Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суд арестовал подростка, обвиняемого в убийстве матери топором в Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Молодому человеку уже предъявили обвинение по статье об убийстве. Суд постановил заключить подростка под стражу до 6 января 2025 года, удовлетворив таким образом ходатайство следствия.

Трагедия произошла в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа утром 6 ноября. Школьник, находясь в спальне в частном доме, несколько раз ударил свою мать топором по голове. В результате женщина скончалась на месте происшествия. Затем он сам сообщил о преступлении в правоохранительные органы, после чего и был задержан.

Как позже рассказала СМИ сестра погибшей женщины, злоба начала формироваться в подростке под воздействием компьютерных игр в жанре шутер. Она также отметила, что мальчик направился в полицию только после того, как съел шоколадку.

Другой источник сообщил журналистам, что молодой человек не состоял на учете, а в школе о нем отзывались хорошо. По мнению собеседника СМИ, причиной трагедии могла стать ссора из-за неуспеваемости.