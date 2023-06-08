ВОЗ окажет дополнительную помощь в охране здоровья граждан после разрушения Каховской ГЭС

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) окажет дополнительную помощь в охране здоровья людей, в том числе в предотвращении заболеваний, которые передаются через воду, в связи с разрушением на Каховской ГЭС, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он добавил, что ВОЗ в скором времени поставит все необходимые материалы для расширения доступа к услугам охраны здоровья жителей.

"ВОЗ поспешила поддержать власти и работников здравоохранения в профилактических мерах против болезней, передающихся через воду, и в улучшении эпиднадзора за болезнями", – передает его слова ТАСС.

Гебрейесус уточнил, что специалисты организации проводят работы на месте происшествия.

Ранее глава Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал о начале реализации комплекса противоэпидемических мер для предотвращения распространения инфекций после разрушения Каховской ГЭС.

На территории региона соберут и утилизируют погибших животных, проведут уборку и мероприятия по дезинфекции.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана украинскими военными в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен и в Херсонской области.

Отмечалось, что под водой оказались более 14 тысяч домов. Были затоплены территории Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад.

По словам вице-губернатора Херсонской области Татьяны Кузьмич, количество госпитализированных граждан выросло до 60. Также известно о пяти погибших.



Оперативная группа МЧС РФ прибыла в подтопленные районы Херсонской области