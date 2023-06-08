В МЧС допустили эвакуацию жителей Херсонской области в другие регионы РФ

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Жителей затопленных участков Херсонской области могут направить в другие регионы РФ при необходимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МЧС РФ Анатолия Супруновского.

Он отметил, что в регионе сформировали 63 пункта временного размещения на 5 тысяч человек.

"Мы постоянно мониторим ситуацию. Если они будут заполнены, будет организована работа по вывозу людей в другие субъекты РФ", – указал замглавы ведомства.

Супруновский подчеркнул, что МЧС организовало в Херсонской области работу по жизнеобеспечению населения. Сотрудники ведомства участвуют в эвакуации людей. Кроме того, в регион были направлены дизель-генераторы, тепловые пушки и мотопомпы.

Он также добавил, что первые выплаты пострадавшим могут начать предоставлять уже 12 июня.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии российских властей, это сделала украинская сторона. В свою очередь, Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Подтоплены оказались свыше 14 тысяч домов. Под воду опустились территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад. Кроме того, сообщалось о пяти погибших.

Сейчас продолжается эвакуация жителей. В общей сложности эвакуированы 4 280 человек. Среди них – более 170 детей и 42 маломобильных человека. 29 пострадавших пришлось госпитализировать.

Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС