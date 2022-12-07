Названа возможная причина пожара в ресторане Zuma во Владивостоке

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Причиной пожара в ресторане Zuma во Владивостоке стало замыкание. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, возгорание началось в вентиляции, из-за неисправности оборудования.

Пожар произошел в ночь на среду. Площадь составила порядка 500 квадратных метров. Здание ресторана полностью выгорело.

По данным МЧС, сложность тушения пожара заключалась в том, что здание было обшито металлосайдингом. Огонь стремительно распространился по пустотам и за считанные минуты охватил большую часть заведения.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Никто не пострадал. Люди, которые находились внутри ресторана, самостоятельно эвакуировались.

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