Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 26

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Количество пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Большемуртинском районе Красноярского края увеличилось до 26 человек, сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Четверо продолжают находиться в больнице под наблюдением врачей. В ведомстве выяснили, что во время движения пассажиры, которые являются сотрудниками компании "Сибагро", не были пристегнуты ремнями безопасности, что и привело к получению ушибов в момент опрокидывания автобуса.

Также стало известно, что среди пассажиров находились рабочие, которые официально в организации не трудоустроены.

По предварительным данным прокуратуры, водитель не прошел предрейсовый медицинский осмотр, а автобус – технический. Кроме того, работодатель не издавал приказ о допуске водителя к управлению транспортным средством. По словам опрошенного механика, ответственного за исправность автобуса, подпись в путевом листе принадлежит не ему.

В связи с этим готовятся меры реагирования из-за грубого нарушения законодательства об охране труда. Решается вопрос о судебной защите прав пострадавших работников на получение компенсации морального вреда.

Авария произошла утром 7 ноября на трассе Красноярск – Енисейск. Автобус съехал в кювет и перевернулся, в нем находились 36 человек. По данным прокуратуры, автобус принадлежит агрохолдингу "Сибагро", который владеет местным свинокомплексом в поселке Большая Мурта.

В результате ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Предварительной причиной стали неверный выбор скорости водителем, а также гололедица и дожди.