Число погибших в Испании из-за ливней достигло 219

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Количество погибших в Испании в результате сильных ливней и наводнений выросло до 219. Об этом сообщило правительство королевства, пишет РИА Новости.

Подтверждены случаи гибели 211 человек в Валенсийском сообществе, семи – в Кастилье-Ла-Манче, одного – в Андалусии. По информации властей, с начала катастрофы спасены 36 605 человек, из которых 33 – за последние сутки. Кроме того, на пострадавших территориях находятся более 8 тысяч военнослужащих, в том числе 16 психологов и психиатров, более 9 тысяч правоохранителей, а также 12 вертолетов.

Ливни начались на востоке Испании 29 октября, что привело к сильным наводнениям. Было нарушено железнодорожное сообщение и отменены авиарейсы. С 31 октября по 2 ноября в стране проходил траур по погибшим.

Также 3 ноября в Валенсии вновь объявили красное предупреждение из-за угрозы ливней. По прогнозу местного метеорологического агентства, за один час могло выпасть свыше 90 литров осадков.