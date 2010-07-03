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Москва 24

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Происшествия

09:46

Женщина погибла под колесами автомобиля на Знаменке

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Авария случилась на улице Знаменка в центре столицы, пишет Агентство "Москва". Информация о ДТП поступила около 6:15 утра в четверг, 7 ноября.

По предварительным данным ГИБДД Москвы, в районе дома № 3 по улице Знаменке автомобилист совершил наезд на женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Уточняется, что водитель с места происшествия скрываться не стал.

Накануне вечером две легковых машины и маршрутный автобус столкнулись в районе Косинского шоссе на востоке Москвы. В результате аварии пострадал один человек, бригада скорой помощи осмотрела его на месте происшествия.

По статистике столичного ГИБДД, район Выхино-Жулебино является самым аварийно-опасным в городе. За девять месяцев текущего года там произошло 120 автомобильных аварий, жертвами которых стали восемь человек, 144 участника пострадали.

При этом безопаснее всего ездить в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском административных округах.

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