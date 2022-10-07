Убивший в Таиланде 38 человек экс-полицейский был наркоманом со стажем – СМИ

Фото: AP Photo/Sakchai Lali

Экс-сержант полиции Таиланда Панья Кхамрап, убивший 38 человек, включая 24 ребенка в возрасте от 2 до 5 лет, принимал наркотики с юности. Об этом сообщает телеканал Nation TV со ссылкой на его родственников и друзей.

"С его 15-летнего возраста я делала все, что могла, чтобы он перестал принимать наркотики. Он иногда бросал амфетамин на несколько месяцев, но потом опять начинал его принимать", – сообщила мать Кхамрапа.

Одноклассники убийцы также подтвердили факт того, что он начал принимать запрещенные вещества еще в старших классах школы. Один из них, мужчина, потерявший в трагедии четырех членов семьи, сообщил, что амфетамин распространялся в открытом доступе.

По словам коллег Кхамрапа, в рабочее время мужчина проявлял адекватность и поддерживал связь с сотрудниками. Однако после рабочего дня он запирался в комнате и отказывался от коммуникации с окружающими в общежитии для сотрудников.

"Если в нерабочее время он куда-то выходил, никто из нас не знал, куда он идет и принимает ли он наркотики. О наркотиках в его жизни мы ничего не знали", – сообщил один из коллег убийцы.

Школьный учитель Кхамрапа, живущий неподалеку от его матери, сообщил, что в состоянии наркотического опьянения он любил стрелять. Мужчина совершал выстрелы по бездомным собакам.

По данным полиции северо-восточного региона Таиланда, наркотиков в крови убийцы не было обнаружено. Это означало, что в последние 72 часа жизни убийца не принимал запрещенные вещества.

Однако, по словам доктора Чутимы Пхадунтхам, подобные сведения не говорят о том, что мужчина не принимал наркотические вещества. В беседе с РИА Новости она добавила, что долговременное употребление амфетамина расшатывает нервную систему, что в дальнейшем вызывает бесконтрольные срывы и агрессию.

В настоящее время дело о хранении наркотиков в отношении Кхамрапа прекращено в связи с его смертью. Совершивший нападение мужчина покончил с собой после происшествия.

Массовое убийство произошло в Центре по развитию детей младшего возраста в Нонгбуалампху 6 октября. Тогда, по предварительной информации, сообщалось, что убийца покинул место преступления на автомобиле.



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