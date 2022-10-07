В МВД опровергли сообщения о побеге добровольцев с оружием из отряда "Дон"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В крымском главке МВД опровергли сообщения о побеге добровольцев с оружием из отряда "Дон", сообщает пресс-служба ведомства.

Там подчеркнули, что в некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что полиция разыскивает на территории Крыма военнослужащих, совершивших побег из воинской части, дислоцированной в Херсонской области. При этом указанная информация не соответствует действительности, заявили в МВД.

6 октября глава фонда "Русь сидящая", внесенного Минюстом в реестр иноагентов, Ольга Романова опубликовала пост, в котором утверждалось, что российские солдаты собрали банду и сбежали с оружием из добровольческого казачьего отряда "Дон".

К записи были приложены фото якобы ориентировки на 13 человек. Однако позже Романова дополнила запись словами "и все ж это фейк", а после и вовсе удалила пост.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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