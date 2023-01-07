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Более 30 человек пострадали после обрушения потолка в отеле в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи.

Инцидент произошел во время мероприятия, приуроченного к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.

"В результате обрушения потолка в отеле в Сарыкамыше пострадали 32 человека. Девять из них были госпитализированы", – сообщил Коджа в социальной сети.

По его словам, пострадавшие в целом чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что штукатурка с потолка обвалилась во время тихого часа в детсаду в городском округе Видное. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "б" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ).

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