Роспотребнадзор предупредил о звонках злоумышленников после атаки на аэродром в Энгельсе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проживающим в Саратовской области начали поступать звонки с рекомендацией купить йодид калия после взрыва на аэродроме в Энгельсе и покинуть близлежащие районы. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Саратовской области.

По данным ведомства, звонящий представляется сотрудником регионального управления Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по Саратовской области к подобным злонамеренным действиям неустановленных лиц никакого отношения не имеет", – проинформировали в ведомстве.

Специалисты порекомендовали жителям не руководствоваться информацией из сомнительных источников, а также сообщать о попытках распространения подобных материалов третьими лицами.

В результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на объекты военной инфраструктуры в Саратовской и Рязанской областях погибли 3 человека. Как сообщили в Минобороны РФ, погибшие являлись военнослужащими РФ.

Причастность Украины к ЧП на аэродромах подтвердил высокопоставленный украинский чиновник в беседе с зарубежным изданием. По его словам, в организации по меньшей мере одной из атак принимал участие украинский спецназ, причем его представители в момент удара находились в непосредственной близости от объекта.

5 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный по системе управления ВСУ, а также по объектам оборонно-промышленного комплекса и железнодорожным линиям Украины. Высокоточный удар был нанесен оружием большой дальности воздушного и морского базирования.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!