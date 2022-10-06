Против водителя Mercedes, сбившего мальчика на самокате в Подмосковье, возбудили дело

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В отношении водителя автомобиля Mercedes, насмерть сбившего мальчика в городском округе Солнечногорск, возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло вечером 5 октября в деревне Кривцово. Водитель 2001 года рождения за рулем иномарки наехал на несовершеннолетнего 2012 года рождения, который выехал на проезжую часть дороги на самокате. В результате пострадавший скончался.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водителя задержали.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль наехал на пешеходов, а затем столкнулся с автобусом на Судостроительной улице в Москве. В результате аварии в автобусе никто не пострадал.

До этого на востоке Москвы водитель фургона Ford сбил малолетнего ребенка, после чего скрылся с места ДТП. Девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.



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