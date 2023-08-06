Автомобиль сбил пешехода на Кронштадтском бульваре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль сбил пешехода в районе дома 37 на Кронштадтском бульваре в Москве. На месте работают оперативные службы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено", – говорится в сообщении.

До этого семилетнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу на Волгоградском проспекте в Москве, сбила машина. Пострадавшего доставили в больницу.

Согласно данным столичной прокуратуры, наезд на ребенка совершила 28-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое произошло вечером 18 июля на трассе Хабаровск – Владивосток в Приморском крае. В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Кроме того, различные травмы получили оба водителя и восемь пассажиров, из которых трое несовершеннолетние.

Два автомобиля столкнулись на Рижской эстакаде