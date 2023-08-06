Пожар после удара ВСУ по газопроводу в Херсонской области ликвидировали

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Возгорание на газопроводе, которое возникло после удара Вооруженных сил Украины по автомобильному мосту через пролив Тонкий в Херсонской области, ликвидировали. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Газопровод поврежден, он горел, но его уже потушили, какое-то время нужно будет для того, чтобы восстановить газоснабжение именно в сторону Геническа, потому что более 20 тысяч жителей, которые получали газ, остались без газа", – отметил он.

По словам Сальдо, газопровод восстановят за полтора дня. В настоящий момент его осматривают специалисты.

До этого ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. По словам врио главы Херсонской области, киевские террористы выпустили 12 ракет. 9 из них были сбиты ПВО. Помимо этого Сальдо заявил о повреждении Стрелкового месторождения в городе Геническ.

Кроме того, ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Силы ПВО сбили часть ракет. В частности, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при ударе по мосту и поселку Чонгар ВСУ применили ракеты Storm Shadow. Он добавил, что было попадание по школе.

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