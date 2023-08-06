Мужчина пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Мужчина пострадал в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Мэр города Алексей Кулемзин рассказал о происшествии в официальном телеграм-канале.

"В результате обстрела поселка Бирюзово Кировского района на улице Третьякова ранен мужчина 1985 года рождения", – говорится в его публикации.

Ранее в результате обстрелов со стороны Киева погибли две женщины в Донецке и Горловке, еще девять человек были ранены. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что за день было зафиксировано 48 обстрелов, выпущено 175 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм.

До этого семь человек получили ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ. Среди пострадавших были мужчины 1931, 1960, 1969 годов рождения. Всего на этой неделе в городе были ранены десять человек, двое погибли.



Пожилая женщина получила ранения при новом обстреле ВСУ в Донецке