Мосгорсуд предупредил о новом способе мошенничества

В Мосгорсуде рассказали о новом виде мошенничества. Аферисты звонят гражданам, называют себя представителями суда, следователями или прокурорами, сообщают собеседнику, что тот признан потерпевшим по уголовному делу и ему полагается денежная компенсация.
"Для получения суммы гражданину нужно прибыть в суд. Либо в случае невозможности явиться, следует перечислить названную звонившим сумму денег. Звонившие также предлагали в случае возникновения вопросов связаться, к примеру, с сотрудниками Центрального Банка по указанному ими же номеру телефона", – говорится в сообщении на сайте Мосгорсуда.
В инстанции призывают не верить звонившим. По закону, денежные компенсации на основании приговора суда не требуют каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших.
Ранее пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на новый вид мошенничества. Он связан с "беспроигрышными лотереями" и оплачиваемыми опросами. Граждан просили заплатить комиссию "за перевод документов" и сообщить данные своей банковской карты.
Кроме того, сообщалось о нескольких случаях мошенничества у банкоматов. У клиентов во время операций в терминалах стали похищать деньги. Мошенники подходят к устройствам и выбирают какую-либо операцию, не вставляя при этом карту. Транзакция остается незавершенной. Следующий в очереди клиент банка видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Как только человек выполнит данные указания, предыдущая операция завершается и у человека списываются деньги.
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