06 марта, 20:34Происшествия
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 46 тысяч
Фото: AP Photo/Emrah Gurel
В результате землетрясений в Турции погибли 46 104 человека. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении после заседания правительства, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 45 968 жертвах. Из них 4 276 – граждане Сирии.
Серия землетрясений произошла на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее самым сильным стихийным бедствием в государстве с 1939 года.
Власти Турции заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях. Новые дома будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".
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