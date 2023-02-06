Росздравнадзор проверит сообщения о размещении пациента в туалете больницы в Геленджике

Фото: телеграм-канал Kub Mash

Росздравнадзор организовал проверку сообщений о том, что в городской больнице Геленджика пациента якобы разместили в туалете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее соответствующая информация распространилась в телеграм-каналах. Сообщалось также, что пациента не смогли подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку в туалете отсутствуют розетки.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверяет информацию, распространенную в СМИ, о том, что в городской больнице Геленджика пациента с высокой температурой положили якобы в туалетную комнату", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор направил 26 аптекам Москвы предупреждения о недопустимости завышения цен на препарат от диабета "Оземпик". Решение проверить цены появилось после публикации материалов о фактах их завышения в СМИ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!