Албанец в Косово открыл стрельбу по отмечающим Рождественский сочельник сербам

Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Албанец ранил из автоматического оружия двух сербов во время празднования Рождественского сочельника, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в районе города Штрпце. Албанец выстрелил из проезжающего автомобиля. Пострадали 11-летний подросток и 21-летний молодой человек. Их срочно госпитализировали с ранениями средней степени тяжести.

Ранее президент Сербии Александр Вучич привел в боевую готовность Вооруженные силы страны. Как заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, сербская армия защитит суверенитет страны и сербов, где бы они ни жили.

Ситуация в регионе обострилась после того, как власти Косова направили на север края, населенный сербами, полицейский спецназ. Стихийные протесты сербского населения вылились в строительство баррикад на улицах.

В Белграде проходят митинги в поддержку сербов Косова и Метохии

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