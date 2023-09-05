Глава администрации Донецка сообщил о попадании снаряда в здание детсада

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Здание детского сада пострадало в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологической произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад № 191", – написал он.

На днях в результате украинского обстрела по Куйбышевскому району города пострадали мужчина 1966 года рождения и женщина 1956 года рождения.

Обстрелу также подвергся Петровский район Донецка. В результате там погиб мирный житель 1951 года рождения.



Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ центра Донецка