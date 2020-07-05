Движение по дублеру проспекта Мира восстановили после аварии

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Движение по дублеру проспекта Мира в сторону центра Москвы полностью восстановлено, передает телеканал Москва 24. Ранее там произошла авария, в результате которой, по предварительным данным, пострадали три человека.

В Telegram-канале "Дептранс. Оперативно" назвали возможную причину ДТП. "У водителя "Тойоты" случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее движение на 94-м километре МКАД было ограничено из-за аварии. Три полосы движения перекрыто на внешней стороне магистрали. Позднее движение было восстановлено.