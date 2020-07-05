Движение по дублеру проспекта Мира в сторону центра перекрыто из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария произошла на проспекте Мира, в районе дома 97. Там столкнулись три автомобиля, сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Согласно предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие и заблокированные. "На место направлен Дорожный патруль и уже работают СМП, ГИБДД и МЧС. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Как рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, пострадали три человека.

Известно, что из-за ДТП полностью перекрыто движение по дублеру в сторону центра Москвы. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее движение на 94-м километре МКАД было ограничено из-за аварии. Три полосы движения перекрыто на внешней стороне магистрали. Так, на место прибыл вертолет Центра экстренной медицинской помощи. Один человек погиб. Позднее представители Московского транспорта сообщили, что движение полностью восстановлено.

До этого частный автобус загорелся на трассе М-4 Дон в области. Он следовал из Москвы в Дагестан. В салоне находились 16 пассажиров. Пожар удалось локализовать на площади 10 квадратных метров.